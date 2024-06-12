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TFF'den İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama! İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak mı?

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.06.2024 23:29 Güncelleme: 12.06.2024 23:35
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TFF’den İrfan Can Kahveci’nin sağlık durumu hakkında açıklama! İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak mı?

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü.

TEDBİR AMAÇLI İDMANA KATILMADI

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı. Milli oyuncu Zeki Çelik ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu ve Ahmetcan Kaplan da antrenmanın ikinci bölümünde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.

SERDAR SAATÇI KADROYA ALINMIŞTI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Alınan kararla Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp çalışmalarına dahil edildi.

MONTELLA'DAN SAKATLIK SÖZLERİ

EURO 2024 öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerine de dikkat çeken Vincenzo Montella, "Bütün bu maçları seçerken ileride karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Kadroda çok fazla genç futbolcunun bulunduğu ve deneyimin az olduğu noktalar var. O maçlarla bu deneyim açığını kapamak istedik. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Tek canımız sıkan önüne geçemediğimiz sakatlıklar" şeklinde konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."

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