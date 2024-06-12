TFF’den İrfan Can Kahveci’nin sağlık durumu hakkında açıklama! İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak mı?

MONTELLA'DAN SAKATLIK SÖZLERİ

EURO 2024 öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerine de dikkat çeken Vincenzo Montella, "Bütün bu maçları seçerken ileride karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Kadroda çok fazla genç futbolcunun bulunduğu ve deneyimin az olduğu noktalar var. O maçlarla bu deneyim açığını kapamak istedik. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Tek canımız sıkan önüne geçemediğimiz sakatlıklar" şeklinde konuştu.