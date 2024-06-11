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A Milli Futbol Takımı Almanya’ya ulaştı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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A Milli Futbol Takımı Almanya’ya ulaştı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'ya ulaştı. Otelde kafileyi ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklar karşıladı. Çok sayıda çocuk taraftar ay-yıldızlılara destek olurken, milliler de çocukların formalarını imzalayarak fotoğraf çekildi.

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