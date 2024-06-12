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Galatasaray'da Preciado sesleri! Taraftarı heyecanlandıracak olay...

Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Galatasaray’da Preciado sesleri! Taraftarı heyecanlandıracak olay...

Galatasaray'a karşı Sparta Prag formasıyla etkili bir performans gösteren ve attığı gollerle gündeme gelen 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ beki Angelo Preciado Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı. İşte detaylar...

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