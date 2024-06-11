Shakhtar Donetsk’ten flaş Tete açıklaması! Galatasaray’a bedavaya transfer olmuştu... Dava sonucu ne olacak?

Galatasaray forması giyen Tete, Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların ardından Lyon'a transfer olmuştu.

Shakhtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili Lyon'a dava açmıştı. Ukrayna ekibinin genel müdürü Sergiy Palkin, Tete transferinden dolayı Lyon'a açtıkları davayla ilgili konuştu. Palkin, "Tete, Annex 7 ile kulübümüzden ilk ayrıldığında Lyon'a transfer olmuştu. Ardından Leicester City'ye 1 milyon euro karşılığında kiralandı. Maddeyi kötüye kullandılar çünkü bize ait oyuncuyu başka bir takıma kiralayamazlar! Görünüşe göre bizim sırtımızdan haksız yere para kazandılar." dedi.