Shakhtar Donetsk'ten flaş Tete açıklaması! Galatasaray'a bedavaya transfer olmuştu... Dava sonucu ne olacak?
Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde gelen Brezilyalı futbolcu Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk bir açıklama yaptı. Ukrayna ekibi, Lyon'a açılan dava sonucunu beklediklerini ifade etti.
Galatasaray forması giyen Tete, Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların ardından Lyon'a transfer olmuştu.
Shakhtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili Lyon'a dava açmıştı. Ukrayna ekibinin genel müdürü Sergiy Palkin, Tete transferinden dolayı Lyon'a açtıkları davayla ilgili konuştu. Palkin, "Tete, Annex 7 ile kulübümüzden ilk ayrıldığında Lyon'a transfer olmuştu. Ardından Leicester City'ye 1 milyon euro karşılığında kiralandı. Maddeyi kötüye kullandılar çünkü bize ait oyuncuyu başka bir takıma kiralayamazlar! Görünüşe göre bizim sırtımızdan haksız yere para kazandılar." dedi.
Lyon'a karşı açtıkları davada duruşmaya odaklandıklarını söyleyen Palkin, "Sonucunu göreceğiz" dedi.
ANNEX 7 NEDİR?
Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların ardından FIFA, Rusya ve Ukrayna'da forma giyen oyuncuların kulüpleri ile sözleşmelerini askıya almalarını ve başka bir takıma transfer olmalarına olanak sağlamıştı.
TETE'NİN TRANSFER SÜRECİ!
Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların ardından Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete, Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Lyon'dan Leicester City'ye kiralanmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun sonunda Leicester City ile kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından önce Lyon'a ardından Shakhtar Donetsk'e geri dönmüştü.
GALATASARAY PERFORMANSI
2023 yılının yaz aylarında bonservisini eline alan Tete, Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
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