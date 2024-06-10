Anadolu Efes hata yapmadı! Seride durum 2-1’e geldi

Bryant'ın 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle fark 7 sayıya çıkarken, Anadolu Efes mola aldı: 72-65.

Molanın ardından savunmada etkili olan lacivert-beyazlılar, pota altı basketleriyle farkı 1 sayıya indirdi: 72-71.

Kalan sürede iki ekip de pota altı ve serbest atışlarla skor üretirken, bitime 24 saniye kala Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 80-80.