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Eyüpspor'un maçlarını oynayacağı stat belli oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Eyüpspor’un maçlarını oynayacağı stat belli oldu

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, önümüzdeki sezon Süper Lig maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynayacağını duyurdu.

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