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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sesleri! Brezilyalı savunmacıyla anlaşma tamam

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sesleri! Brezilyalı savunmacıyla anlaşma tamam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Stoper bölgesine önemli takiyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Siyah beyazlı yönetim, bir süredir temas halinde olduğu Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Gabriel Paulista'nın menajerini İstanbul'a davet etti.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı savunmacı geçen sezon İspanyol ekibinden ligde 23 maça çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid'de forma giydi.

Öte yandan Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer savunmacı Stefan Savic ise yıllık ücretinden indirime gitti.

İki futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde transfer gelişmesinin olması bekleniyor.

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