A Milli Futbol Takımı Opalenica’daki hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı kafilesi, bugün TSİ 17.30'da hava yoluyla Poznan'dan Varşova'ya seyahat edecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Samet Akaydin, maçın oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda TSİ 19.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlı futbolcular, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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