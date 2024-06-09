Jose Mourinho transferini bizzat istedi! Dünyaca ünlü yıldız Kanarya'ya imza atacak
Yeni sezon öncesi Jose Mourinho ile anlaşarak büyük bir gündem yaratan Fenerbahçe, transfer operasyonuna da hızlı başladı. Portekizli teknik adamın hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezonda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Yönetim geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi temel hedefi transferde nokta atışı yapmak.
Sarı lacivertlilerin çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu belirtildi.
MOURINHO BİZZAT İSTEDİ
İtalyan sitesi mondocalcionews'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi.
Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu
- YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)
- AYT Cevap Anahtarı 2024 | ÖSYM YKS AYT soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman? A-B-C-D SAY, EA, SÖZ soru kitapçığı...
- Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.72'lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...
- HAVA DURUMU | Bir taraf yanacak diğer taraf yağacak! Meteoroloji tahmin haritasını yayınladı | 9-13 Haziran
- YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS'de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...
- YKS'de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?
- AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?
- Türkiye’nin il haritası yeniden çizildi: 82 83 84 85 plaka o ilçeleri il edecek