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Jose Mourinho transferini bizzat istedi! Dünyaca ünlü yıldız Kanarya'ya imza atacak

Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Jose Mourinho transferini bizzat istedi! Dünyaca ünlü yıldız Kanarya’ya imza atacak

Yeni sezon öncesi Jose Mourinho ile anlaşarak büyük bir gündem yaratan Fenerbahçe, transfer operasyonuna da hızlı başladı. Portekizli teknik adamın hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.

Sarı lacivertliler yeni sezonda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Yönetim geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi temel hedefi transferde nokta atışı yapmak.

Sarı lacivertlilerin çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu belirtildi.

MOURINHO BİZZAT İSTEDİ

İtalyan sitesi mondocalcionews'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi.

Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.

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