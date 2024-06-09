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A Milli Takım'da Polonya maçı öncesi 2 eksik

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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A Milli Takım’da Polonya maçı öncesi 2 eksik

Son dakika haberi...A Milli Takım'da, EURO 2024 öncesi hazırlıklar son hız devam ederken 2 yıldız isimden kötü haber geldi. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı antrenmana katılmadılar.

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