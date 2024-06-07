Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! İşte o isimler...

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü.

A Milli Futbol Takımı'nda kamp döneminde sakatlanan Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın EURO 2024'te forma giyemeyeceği daha önce açıklanmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2024 FİKSTÜRÜ

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek A Millî Takımımız, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da ise Portekiz'e karşı oynayacak. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.