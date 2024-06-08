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Tete'nin Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı gol sezonun golü seçildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Tete’nin Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’a attığı gol sezonun golü seçildi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, taraftar oylarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

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