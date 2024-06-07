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Galatasaray Okan Buruk'un maaşını resmen açıkladı! İşte tecrübeli hocaya ödenecek ücret...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Galatasaray Okan Buruk’un maaşını resmen açıkladı! İşte tecrübeli hocaya ödenecek ücret...

Galatasaray, Okan Buruk ile imzaladığı 2 yıllık yeni sözleşmenin detaylarını KAP'a bildirdi. İşte Okan Buruk'a ödenecek ücret...

Galatasaray gün içerisinde sözleşme imzaladığı teknik direktörü Okan Buruk'un maliyetini KAP aracılığıyla duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2 yıllık sözleşme yenilediği Buruk'a yıllık 110 milyon 250 bin TL ödeyecek.


KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik Direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

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