Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi planı! Barış Alper Yılmaz ve Icardi ile vurmayı deneyecek...

DERBİYİ BARIŞ ÇÖZECEK

Cim Bom'da derbiye yönelik zafer planları, son haftaların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz üzerine kuruluyor. Okan hoca, genç oyuncusunun fizik gücünden faydalanıp, Kanarya'nın kanatlarını çökertmeye kararlı. Barış'ın sol öndeki etkisiyle hem skor üretmeyi hem de Fenerbahçe beklerinin ileri çıkmasını engellemeyi düşünen Buruk, öğrencisini Icardi'ye yakın olarak kullanacak. Hatta Icardi'nin orta sahaya yaklaşıp top aldığı anlarda Barış içeriye girerek bir santrfor gibi gol arayacak.