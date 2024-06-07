Cristiano Ronaldo EURO 2024’te ilklerin peşinde! Almanya’da rekorları deneyecek...

MİLLİ TAKIM REKORLARI ELİNDE

Portekiz formasını 21 yıllık milli takım kariyerinde 206 kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'nın (196) önünde en fazla milli maça çıkan isim olma özelliğini taşıyor. Ronaldo, en çok maça çıkma rekoruna sahip olduğu milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Milli takımda 128 gol kaydeden Ronaldo, İranlı Ali Daei (108) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (106) önünde yer alıyor. Ayrıca Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu konumundaki Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de en çok maça çıkan ve en fazla gol bulan futbolcusu olma ünvanlarına sahip.