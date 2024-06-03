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Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Anadolu Efes

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 97-90 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-0'a getirerek finale çıkan ilk takım oldu. Geçen sezon finali kaybettiği Anadolu Efes'e bu sezon yarı finalin İstanbul'daki ilk iki maçında yenilen Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda da rakibine teslim olmaktan kurtulamadı. Anadolu Efes'te Larkin özellikle ilk yarıda tüm atışlarında isabet bulurken 28 sayıyla oynadı.

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