Süper Lig’e yükselen Bodrum FK şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında Bodrumspor Gümbet Tesisleri önünde üstü açık otobüsle oyuncalar ve teknik ekip tur attı.

Gümbet Değirmenler Mevkiinden, Neyzen Tevfik Caddesi'ne oradan da Belediye Meydanı'na gelen takıma binlerce taraftar meşaleler ve bayraklarıyla eşlik etti. Belediye Meydanı'nda devam eden kutlamalarda oyuncular ve teknik ekip kendilerinin seçtiği şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarı selamladı. Yönetim ve oyuncular kupayı kaldırdıktan sonra dakikalarca süren ve nefes havai fişek gösterisi geceye damga vurdu.

İDRİS AKBIYIK: BODRUMLULAR ÇOK ÇALIŞTI VE BAŞARDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sevince ortak olmaktan dolayı kendisini mutlu saydığını belirterek, "1931'den beri Bodrumspor ve Bodrumlular büyük meşakkatlere katlandı, çok çalıştı arzu etti ve bugün başardı. Bodrum Süper Lig'de artık inşallah sizlerin desteğiyle Muğla ve tüm ilçeleri tek yürek olmuş hepsinin kalbi Bodrumspor için çarpıyor. İnşallah futbolcularımız Süper Ligde büyük başarılara imza atacaklar" dedi.