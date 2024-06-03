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Trendyol 1. Lig'e yükselen Iğdır FK kupasını kaldırdı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Trendyol 1. Lig’e yükselen Iğdır FK kupasını kaldırdı

TFF 2. Lig Play-Off Finali’nde 1461 Trabzon’u 1-0’lık skorla mağlup ederek 1. Lig’e yükselen Iğdır FK, kupasını kaldırdı.

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