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Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı! Sarı Lacivertli taraftara böyle seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Fenerbahçe’de Mourinho heyecanı! Sarı Lacivertli taraftara böyle seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi. Mourinho, yaptığı açıklamada, “Merhaba Fenerbahçeliler, bugün Kadıköy'de buluşuyoruz. Yolculuğumuza başlayalım" dedi. İşte detaylar...

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün İstanbul'a geliyor.



Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, bugün İstanbul'a gelip kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.



Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho yarın İstanbul'a geliyor.

"YARIN KADIKÖY'DE BULUŞALIM"
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Jose Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi: "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım."

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