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Filenin Sultanları Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Filenin Sultanları Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti!

Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı.




A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi

Zirve mücadelesi veren Filenin Sultanları, bu sonuçla turnuvadaki 5. galibiyetini elde etti. A Milliler, galibiyet serisini de 4'e çıkardı.

Güney Kore ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.

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