Ergin Ataman’lı Panathinaikos EuroLeague’de şampiyon
Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun final karşılaşmasında Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Real Madrid’i 95-80 yenerek şampiyon oldu. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra EuroLeague’de şampiyonluk kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 36-25 önde tamamladı.
İkinci periyotta Panathinaikos toparlansa da Real Madrid devreye 54-49 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte Real Madrid yalnızca 7 sayı üretti ve Yunan ekibi final periyoduna 64-61 önde gitti.
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun ikinci bölümünde rakibi karşısında etkili olmayı başaran Panathinaikos, mücadeleden 95-80 galip ayrılarak 7'nci kez EuroLeague şampiyonluğuna imza attı.
Öte yandan Dörtlü Final organizasyonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ise şampiyon Panathinaikos'ta forma giyen Kostas Sloukas oldu.
ERGİN ATAMAN'IN 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU
Yunan ekibiyle EuroLeague'de şampiyonluğa uzanan başantrenör Ergin Ataman, organizasyondaki 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.
EuroLeague'de geçen yıl normal sezonu sondan bir önceki basamakta 17'nci sırada tamamlayan Panathinaikos, bu yıl kupaya uzanarak büyük başarı elde etti. Sezon başında takımın başına getirilen Türk başantrenör, ilk senesinde kupayı kazanmayı başardı. Ataman Panathinaikos'un başında mutlu sona ulaşarak son dört sezonda üçüncü kez bu prestijli kupayı kazanma başarısı gösterdi. Anadolu Efes'te 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kupayı kazanan Ataman, 3'üncü şampiyonluğunu elde ederek Pini Gerşon ve Aleksandar Nikolic'i yakaladı. En çok EuroLeague şampiyonluğu kazanan başantrenörler listesinin başında ise 9 zafer ile bir dönem Fenerbahçe ile de kupaya uzanan Zeljko Obradovic bulunuyor.
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