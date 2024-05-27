Ergin Ataman’lı Panathinaikos EuroLeague’de şampiyon

ERGİN ATAMAN'IN 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

Yunan ekibiyle EuroLeague'de şampiyonluğa uzanan başantrenör Ergin Ataman, organizasyondaki 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.

EuroLeague'de geçen yıl normal sezonu sondan bir önceki basamakta 17'nci sırada tamamlayan Panathinaikos, bu yıl kupaya uzanarak büyük başarı elde etti. Sezon başında takımın başına getirilen Türk başantrenör, ilk senesinde kupayı kazanmayı başardı. Ataman Panathinaikos'un başında mutlu sona ulaşarak son dört sezonda üçüncü kez bu prestijli kupayı kazanma başarısı gösterdi. Anadolu Efes'te 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kupayı kazanan Ataman, 3'üncü şampiyonluğunu elde ederek Pini Gerşon ve Aleksandar Nikolic'i yakaladı. En çok EuroLeague şampiyonluğu kazanan başantrenörler listesinin başında ise 9 zafer ile bir dönem Fenerbahçe ile de kupaya uzanan Zeljko Obradovic bulunuyor.