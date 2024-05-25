25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bahar Candan cezaevinde kendisini yaraladı! Apar topar hastaneye kaldırıldı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
ABONE OL
Bahar Candan cezaevinde kendisini yaraladı! Apar topar hastaneye kaldırıldı...

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Candan tedavi altına alındı. İşte detaylar...

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör