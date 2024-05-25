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Fenerbahçe İstanbulspor maçına hazır

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Fenerbahçe İstanbulspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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