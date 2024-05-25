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Wayne Rooney Championship ekibi Plymouth Argyle'nin teknik direktörü oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Wayne Rooney Championship ekibi Plymouth Argyle’nin teknik direktörü oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Plymouth Argyle, teknik direktörlüğe Wayne Rooney'yi getirdi.

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