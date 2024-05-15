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Real Madrid'de Arda Güler şov! 5. golünü böyle attı | İşte genç yıldızın tevekküle dayanan gol sevinci

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Real Madrid’de Arda Güler şov! 5. golünü böyle attı | İşte genç yıldızın tevekküle dayanan gol sevinci

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, 62. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yine mi? Maşallah diyerek sessizce kalp ikonuna basabilirsiniz." ifadeleri ile Güler'i tebrik etti. İşte genç yıldızın tevekküle dayanan gol sevinci...

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, 62. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 62. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.

Ceza sahası içerisinde seken bir topta şık bir vuruş yapan Arda Güler, takımını Alaves karşısında 5-0 öne geçirmeyi başardı.

"YİNE Mİ? MAŞALLAH..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yine mi? Maşallah diyerek sessizce kalp ikonuna basabilirsiniz." ifadeleri ile Güler'i tebrik etti.

"GOL SEVİNCİMİN ANLAMI TEVEKKÜLE DAYANIYOR"
Hatırlanacağı üzere, Arda Güler klasikleşen gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum." yanıtını vermişti.

Arda Güler ilk golünü attı!Arda Güler ilk golünü attı!

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