Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a Mourinho mesajı: Yarısını taahhüt ediyorum

"BEN FENERBAHÇELİYİM, ANLAMIYORLAR BUNLAR"

Bazı tekliflerim olacak birazdan, ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz... Anlamıyorlar, anlamıyorlar bunlar.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ VE YENİ SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak.