10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA