Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den flaş Arda Güler kararı! Takımda kalacak mı?

"KİRALANMAYACAK"

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez, Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde karar aldı.

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