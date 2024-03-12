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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den flaş Arda Güler kararı! Takımda kalacak mı?

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Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den flaş Arda Güler kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. Geçtiğimiz maçta ilk golünü kaydeden milli yıldız için Real Madrid Başkanı Florentino Perez kararını verdi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

ŞANSSIZ SAKATLIKLAR!

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssız sakatlıklarla başladı.

ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyordu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Geçtiğimiz günlerde oynanan Celta Vigo maçında 89. dakikada oyuna giren yetenekli futbolcu, 94. dakikada rakip kaleciyi çalımlayıp topu ağlara göndermişti.

REAL MADRİD BAŞKANI PEREZ'DEN FLAŞ KARAR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.

"KİRALANMAYACAK"

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez, Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde karar aldı.

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