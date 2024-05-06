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Halil Umut Meler'e UEFA'dan zorlu görev

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Halil Umut Meler’e UEFA’dan zorlu görev

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında Club Brugge ile Fiorentina arasındaki mücadeleye atandı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

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