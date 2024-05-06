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Göztepe Bodrum FK maçının ardından kupasına kavuşacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Göztepe Bodrum FK maçının ardından kupasına kavuşacak

Trendyol 1. Lig'i ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyerek Süper Lig vizesi alan Göztepe'nin kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, 11 Mayıs Cumartesi günkü Bodrum FK maçının ardından kupa töreni düzenleneceğini bildirdi.

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