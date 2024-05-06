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Canlı | Konyaspor-Fenerbahçe maçı izle | Süper Lig'de kritik maç! Hataya yer yok

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Canlı | Konyaspor-Fenerbahçe maçı izle | Süper Lig’de kritik maç! Hataya yer yok

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Bahattin Şimşek tarafından yönetilecek Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Fenerbahçe bu sezon etkili hucüm hattıyla dikkat çekiyor. Sezonun en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 89 kez sarsarken kalesinde ise sadece 31 gol gördü. Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor ise düşme hattından uzaklaşmak için sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Konyaspor ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybederken Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkış yakalamayı planlıyor. Ali Çamdalı yönetimindeki yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesi öncesinde takımın en skorer oyuncuları Cikalleshi, Louka Prip ve Guilherme oldu. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ YABANCI VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de heyecan Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesi bugün saat 20:00'de başlayacak.

Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kazanması durumunda puanını 92'ye yükseltecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında oynadığı Konyaspor maçında rakibini 7-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan (k.k.) kaydetti.

35. Hafta öncesinde ev sahibi Konyaspor topladığı 36 puanla düşme hattının üzerinde bulunuyor. Sezon genelinde oynadığı maçlarda 8 galibiyet alan yeşil-beyazlılar 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 89 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER YILDIZ OYUNCULARDA

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe bu sezon gol sıkıntısı yaşamadı. Sarı-lacivertlilerde Dzeko bu sezon 20 gol, 5 asistlik katkı verdi. İrfan Can Kahveci ise 12 gol, 9 asistle takımın en skorer oyuncularından oldu.

Konyaspor mücadelesi öncesinde Dzeko, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dusan Tadic ve Szymanski gibi oyuncuların performansı merak ediliyor.

KONYASPOR DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Yeşil-beyazlılar bu sezon beklentilerin uzağında bir performans sergiledi. Geride kalan haftalarda 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Konyaspor, rakip fileleri 34 kez sarsarken kalesinde ise 48 gol gördü. 35. hafta öncesinde Konyaspor topladığı 36 puan ile 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik var. Sarı lacivertli takımda tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

İsmail Kartal'ın takımını; Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

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