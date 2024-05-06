Canlı | Konyaspor-Fenerbahçe maçı izle | Süper Lig’de kritik maç! Hataya yer yok

Fenerbahçe bu sezon etkili hucüm hattıyla dikkat çekiyor. Sezonun en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 89 kez sarsarken kalesinde ise sadece 31 gol gördü. Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor ise düşme hattından uzaklaşmak için sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Konyaspor ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybederken Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkış yakalamayı planlıyor. Ali Çamdalı yönetimindeki yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesi öncesinde takımın en skorer oyuncuları Cikalleshi, Louka Prip ve Guilherme oldu. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…