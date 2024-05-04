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Galatasaray Sivasspor maçına hazır

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Galatasaray Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın sahasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın saat 19.00'da Rams Park'ta Sivasspor'u konuk edecek.

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