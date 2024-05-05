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Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Swiatek!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Madrid Açık’ta tek kadınlar şampiyonu Swiatek!

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, şampiyon oldu.

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