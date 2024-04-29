Dünya devi Arda Güler için Real Madrid'in kapısında! Servet ödemeye hazırlar
Milli yıldız Arda Güler'in performansının ardından dünya devleri Real Madrid'in kapısını çalmaya başladı. Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalacak açıklamasına rağmen İspanyol basını milli yıldız için bomba bir iddia ortaya attı. İngiliz ekibi Arda Güler için dev bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.
TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ
Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.
ARDA GÜLER FORMAYI İSTİYOR
Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.
ANCELOTTI TAKIMDA KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.
İSPANYOL BASININDAN BOMBA İDDİA
İspanyol basını milli yıldız Arda Güler hakkında bomba bir iddia ortaya attı.
DEV BONSERVİS ÜCRETİ
Defansa Central'da yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuya 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır.
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