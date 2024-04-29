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Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.



Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

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