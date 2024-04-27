27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bayer Leverkusen yenilmiyor! Seri 46 maça çıktı

Bayer Leverkusen yenilmiyor! Seri 46 maça çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
Bayer Leverkusen yenilmiyor! Seri 46 maça çıktı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, sahasında Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA