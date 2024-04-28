28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli para yüzücüler Portekiz'de 12 madalya kazandı

Milli para yüzücüler Portekiz'de 12 madalya kazandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
ABONE OL
Milli para yüzücüler Portekiz’de 12 madalya kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA