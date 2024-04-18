18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı

UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı

Giriş Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi ilk toplantısı İstanbul’da yapıldı

UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılındaki ilk toplantısını İstanbul'da düzenledi. Toplantıda, futbolun genel sorunlarıyla ilgili konuşulduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA