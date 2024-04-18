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Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Trabzonspor’dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması

Trendyol Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, bugün bazı haber sitelerinde yer alan Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

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