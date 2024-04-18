Canlı I Fenerbahçe-Olympiakos (CANLI ANLATIM) Avrupa'da Kanarya zamanı...
Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi yarı final için evinde Olympiakos'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu 2. maçında sahasında Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak.
2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Fred; Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski; Dzeko.
UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
AVRUPA'DA 270. MAÇ
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.
YUNAN EKİPLERİYLE 10. MAÇ
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 10. karşılaşmasına çıkacak.
Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.
Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.
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