Fenerbahçe’nin Avrupa maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı? | İşte son durum

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.