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Fenerbahçe'nin Avrupa maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı? | İşte son durum

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Fenerbahçe’nin Avrupa maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı? | İşte son durum

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasında puanlar güncellendi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte listede son durum...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dzeko'yla üst üste pozisyonlar bulurken, 8. dakikada savunmanın hatasında Fortounis ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada ise Fontounis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovetic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu: 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, 51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yedi. 57. dakikada Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, Chiquinho'ya golü attıran isim oldu: 3-0

Sarı-lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirdi. Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadic meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isim oldu: 3-1.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sarı-lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

UEFA ülke puanı sıralamasını oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Avrupa'da oynanan diğer maçlarla birlikte UEFA ülke puanı sırlaması da güncellendi.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1 - İNGİLTERE: 103,428

2 - İSPANYA: 88,489

3 - İTALYA: 86,998

4 - ALMANYA: 83,767

5 - FRANSA: 65,331

6 - HOLLANDA: 61,300

7- PORTEKİZ: 55,982

8- BELÇİKA: 47,600

9- TÜRKİYE: 38.100

10- İSKOÇYA: 36,050

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