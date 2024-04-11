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Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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