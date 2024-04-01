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TFF Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini açıkladı! İşte PFDK'ya sevk edilen futbolcular

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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TFF Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini açıkladı! İşte PFDK’ya sevk edilen futbolcular

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maç sonrasında yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maç sonrasında yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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