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Fernando Muslera 5. kez 'dalya' diyecek

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Fernando Muslera 5. kez ’dalya’ diyecek

Samsun’da her gün binlerce aracın geçiş noktası olan yolda bir kamyonet alev alev yandı. O anlar anbean görüntülendi.

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