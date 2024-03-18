Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler’e şok sözler: 3 puanı hediye etti

Trabzonspor'un ilk golünde Livakovic'in büyük hatası var. Aynı şekilde daha önce de gol yemişti. Aslında durduğu yer doğru ama topa konsantre olmuyor. Yoksa yenecek bir gol değil. İsmail hoca değişiklik yapmak için çok bekledi. Yaptığı oyuncu değişikliklerini 2 farklı öndeyken yapsaydı maç çok rahat geçecekti. Hocam bunları, "can havliyle" yaptığın zaman teknik adam katkısı olmuyor. Olsa olsa gözü kara hamle olarak bakılıyor! Zira bu ortamda en son konuşulacak şey teknik- taktik! Karşılaşmanın rezil hale gelmesinin tek nedeni sahadaki hakemcikti. Neyseki Fenerbahçe onu da yenmeyi başardı. Trabzon'dan sakatsız, cezasız dönmek çok önemliydi. Gerisini boşverin.