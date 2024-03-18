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Haberler Galeri Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler'e şok sözler: 3 puanı hediye etti

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler'e şok sözler: 3 puanı hediye etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Liderlik yarışını sürdüren sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Geceye damga vuran olay ise maç sonunda yaşanan istenmeyen olaylar oldu. Spor yazarları, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:30
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Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler’e şok sözler: 3 puanı hediye etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Liderlik yarışını sürdüren sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.Spor yazarları, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

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Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler’e şok sözler: 3 puanı hediye etti

GÜRCAN BİLGİÇ – ŞAPKADAN ADALET ÇIKTI

Bana "Sahaya çıkarken Fenerbahçe'yi alkışlayacağız.
Çünkü biz milliyetçiyiz, Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan takıma hakkına veririz. Sonrasına bakarız" demişti Sürmeneli arkadaşım.
Ama tribünler, "Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edeceğiz" diyenin peşine düşmeyi tercih etti.
Oyuna geldi kısacası. İki takımın şampiyonluk yarışında öfkelerini, hırslarını göstermek için sadece birini seçtiler. Bunu da sosyal medyadan organize olan tribün liderlerine kulak vererek yaptılar. O kişiler neden bir maçta bunu demediler, diğerinde dediler. Düşünmediler… Halil Umut Meler "elit" hakem… Dün sahada yaşananlar herhangi bir UEFA maçında olsaydı, sahada kalır mıydı? Kalsaydı, bir daha maç alır mıydı? Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, bu maçı yönetecek hakemler için "Şapkadan ne tavşan çıkartacaklar" dedi.

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Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler’e şok sözler: 3 puanı hediye etti

Seyirci moduna geçen Meler'in, bir yerden su alıp, Fenerbahçeli oyunculara atmadığı kaldı açıkçası.
Bir-iki-üç değil, dört-beş oyuncu yere düştü, en son Livakovic'in çenesi yarıldı. Bitişi; sahaya girip, oyuncu kovalayanlar ile yaptık. Batshuayi'nin galibiyeti getiren golüydü, şapkadan çıkan "adalet"… Tribün baskısından ezilen, rakibe dokunsa faul verilen bir takımın oyuncusu olarak hayal edin kendinizi.
Fenerbahçe kazandıysa tek karşılığı bu; ilahi adalet. Destansı galibiyet.

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Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler’e şok sözler: 3 puanı hediye etti

EMRE BOL – FUTBOL MU? O DA NE?

Yabancı hakem, yabancı hakem" diye bağırıyoruz. Allah aşkına yabancı bir hakem bu maçı oynatır mıydı? İlk yarıda oynaması gerektiği gibi oynayan Fenerbahçe, iki farklı üstünlüğü alır almaz futbol oynamasına müsade edilmedi. Yabancı maddelerin haddi hesabı yok! Kanatta oynamak, taç, korner atmak imkansız hale geldi. Şampiyonluk böyle gidecekse gitsin! Sahada oynanan şeye kim futbol diyebilir? Sen istediğin kadar Dzeko'yu, Tadiç'i, Fred'i al, oynamasına müsade edilmezse ne yazar! Ceza sahası içinde meşale cayır cayır yanarken maçı oynatan Halil Umut Meler'in artık hakemlik yapmaması lazım. Biraz da oyunu konuşalım.

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Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler’e şok sözler: 3 puanı hediye etti

Trabzonspor'un ilk golünde Livakovic'in büyük hatası var. Aynı şekilde daha önce de gol yemişti. Aslında durduğu yer doğru ama topa konsantre olmuyor. Yoksa yenecek bir gol değil. İsmail hoca değişiklik yapmak için çok bekledi. Yaptığı oyuncu değişikliklerini 2 farklı öndeyken yapsaydı maç çok rahat geçecekti. Hocam bunları, "can havliyle" yaptığın zaman teknik adam katkısı olmuyor. Olsa olsa gözü kara hamle olarak bakılıyor! Zira bu ortamda en son konuşulacak şey teknik- taktik! Karşılaşmanın rezil hale gelmesinin tek nedeni sahadaki hakemcikti. Neyseki Fenerbahçe onu da yenmeyi başardı. Trabzon'dan sakatsız, cezasız dönmek çok önemliydi. Gerisini boşverin.