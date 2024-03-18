18 Mart 2024, Pazartesi
Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Halil Umut Meler'e şok sözler: 3 puanı hediye etti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Liderlik yarışını sürdüren sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Geceye damga vuran olay ise maç sonunda yaşanan istenmeyen olaylar oldu. Spor yazarları, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:30
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