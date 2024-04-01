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Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulu yarın

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurulu yarın

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda yarın yapılacak. Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.

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