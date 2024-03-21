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Süper Lig'de hakemlere yönelik yeni uygulama! 30.hafta itibarıyla başlayacak...

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Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Süper Lig’de hakemlere yönelik yeni uygulama! 30.hafta itibarıyla başlayacak...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı. Yapılan açıklamada Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

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