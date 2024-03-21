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Robinho'ya cinsel taciz davasından 9 yıl hapis!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Robinho’ya cinsel taciz davasından 9 yıl hapis!

Bir dönem ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Brezilyalı yıldız Robinho, cinsel taciz suçlamasıyla ülkesinde 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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