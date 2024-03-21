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Millilerimiz Avusturya deplasmanında! Maçın hakemi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Millilerimiz Avusturya deplasmanında! Maçın hakemi belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine hazırlık kapsamında milli takımımız deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. İşte detaylar...

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