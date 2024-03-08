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Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

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Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Süper Lig’de play-off olacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi play-off tartışmaları hakkında konuştu. Büyükekşi, "Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok." ifadelerini kullandı.

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